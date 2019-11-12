Безпека на дорогах: ЄС надасть Україні три мільйони євро техдопомоги
Про це заявив керівник оперативного відділу “Економічна співпраця, енергетика, інфраструктура та навколишнє середовище” Представництва ЄС в Україні Йоганнес Баур на пресконференції в Укрінформі.
“Ми найближчим часом запустимо проєкт з технічної допомоги на 3 мільйони євро з Міністерством інфраструктури України, і важливим компонентом цього проєкту стане безпека на дорогах”, - заявив Баур.
Він зазначив що Представництво ЄС має намір продовжувати ініціативи, започатковані проєктом “Модернізація та підвищення безпеки мережі автомобільних доріг в Україні”, та співпрацювати з Мінінфраструктури та профільним підкомітетом Верховної Ради у впровадженні європейського досвіду з підвищення безпеки на українських дорогах.