Врожай зернових цьогоріч очікується більшим, а картоплі меншим - Милованов

Урожай зернових цього року, за попередніми розрахунками, збільшився на 4 млн тонн у порівнянні з минулим роком. Натомість врожай картоплі зменшився.

Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов у Facebook.

"За попередніми розрахунками та даними областей, у 2019 році виробництво зернових та зернобобових культур у заліковій вазі складе в межах 74 млн тонн, що на 4 млн тонн більше, ніж у 2018 році", - повідомив він.

Зокрема, очікується: пшениці – 28,1 млн тонн (більше на 3,5 млн тонн); кукурудзи на зерно – 35 млн тонн (менше на 0,8 млн тонн); ячменю – 8,9 млн тонн (більше на 1,6 млн тонн); жита – 333 тис. тонн (менше на 60 тис. тонн); вівса – 444 тис. тонн (більше на 26 тис. тонн); гороху – 572 тис. тонн (менше на 203 тис. тонн); гречки – 85 тис. тонн (менше на 52 тис. тонн); проса – 165 тис. тонн (більше на 84 тис. тонн); рису – 63 тис. тонн (менше на 6 тис. тонн). ​ Що стосується виробництва технічних культур: цукрових буряків – 9,8 млн тонн (менше на 4,2 млн тонн); соняшнику – 14,2 млн тонн (на рівні минулого року); сої – 3,6 млн тонн (менше на 827 тис. тонн); ріпаку – 3,2 млн тонн (більше на 472 тис. тонн).

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Водночас, за даними міністра, картоплі очікується 20,3 млн тонн (менше на 2,2 млн тонн), овочів – 8,9 млн тонн (менше на 575 тис. тонн).

Як повідомляв Укрінформ, у середині жовтні заступник голови Національного банку Дмитро Сологуб прогнозував, що у 2019 році врожай зернових в Україні може сягнути рекордних 80 млн тонн, і це не збіг обставин, не фактор сприятливих погодних умов, а саме підвищення продуктивності аграрного сектору.