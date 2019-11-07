Площі під гречкою в Україні скоротилися в 20 разів

Площі посівів гречки в Україні за двадцять років скоротилася в 20 разів - до 60 тис. га.

Про це розповів виконавчий директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий, повідомляє компанія УкрАгроКонсалт.

"Площа гречки в Україні за останні двадцять років зменшилася в 20 разів - з 570 тис. га у 2000 році до 60 тис. га цього року", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Громового, тенденція до скорочення посівів гречки лише зростає: якщо 2017 року вітчизняні аграрії відвели під цю культуру 180 тис. га, то вже 2018 року - 100 тис. га.

"На це впливає цілий комплекс причин. Найголовніша - відсутність державної політики щодо підтримки виробництва нішевих культур. Не лише такої традиційної культури як гречка, а й інших - проса, гарбуза, льону, конопель, жита", - заявив директор асоціації гречки.

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За його словами, наразі 60% гречки на українських прилавках - російського виробництва. Вона потрапляє в Україну через Казахстан і маркується як казахська.

"Ми споживаємо російську крупу, яка не відповідає ДСТУ навіть за механічними показниками. Вона не має властивого гречці запаху, містить подрібнені часточки, домішки й занадто пересмажена, а отже втратила смакові та поживні цінності", - стверджує експерт.

Споживання гречки в Україні також падає. За останні роки воно скоротилося вдвічі й зараз становить 3,5 кг на душу населення за рік. Для порівняння, найбільший рівень споживання цієї крупи в Латвії - понад 7 кг на людину за рік.