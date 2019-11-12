Нафта дорожчає в очікуванні новин про торговельні переговори між США і Китаєм

Ціни на нафту зростають у вівторок в очікуванні новин про торговельні переговори між США і Китаєм напередодні виступу президента США Дональда Трампа на зустрічі Економічного клубу Нью-Йорка, яка може пролити світло на напрямок американської торгової політики.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Січневі ф'ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures подорожчали на $ 0,19 (0,31%) - до $ 62,37 за барель. У понеділок їх ціна знизилася на $ 0,33 (на 0,53%), склавши на закритті $ 62,18 за барель.

Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на грудень на електронних торгах на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) піднімаються на $ 0,16 (0,28%) - до $ 57,02 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня ціна зменшилася на $ 0,38 (на 0,66%), закрившись на позначці $ 56,86 за барель.

12 листопада Трамп виступить в Економічному клубі Нью-Йорка, де, як очікується, президент США внесе деяку ясність щодо того, коли може бути підписаний перший етап торгової угоди з Китаєм і на що він згоден, щоб це відбулося.

Розвиток торгових переговорів США-КНР буде найбільш "значущим тригером" для настроїв на нафтовому ринку, вважають аналітики AxiTrader. Багато експертів вважають, що найбільші виробники ОПЕК + не наполягатимуть на більш істотному скороченні нафтовидобутку на засіданні, яке пройде в грудні. Найімовірніше, вони збережуть поточні орієнтири обсягів виробництва, закликавши членів альянсу краще виконувати зобов'язання в рамках досягнутих раніше домовленостей.

Однак США, Бразилія і Норвегія можуть наповнити ринок свіжою нафтою, що, на думку Morgan Stanley, може призвести до падіння котирувань майже на 30% (тобто до $ 45 за барель) в разі, якщо ОПЕК + не збільшуватимуть обсяги скорочення виробництва. Аналітики Citigroup і BNP Paribas очікують зниження цін до рівня трохи вище $ 50 за барель. Чергове засідання ОПЕК + призначено на 5-6 грудня.

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Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 62,33 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 62,14 долара за барель, що на 4 центи нижче за рівень закриття торгів ($ 62,18).