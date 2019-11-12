Нафта дорожчає в очікуванні новин про торговельні переговори між США і Китаєм
Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Січневі ф'ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures подорожчали на $ 0,19 (0,31%) - до $ 62,37 за барель. У понеділок їх ціна знизилася на $ 0,33 (на 0,53%), склавши на закритті $ 62,18 за барель.
Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на грудень на електронних торгах на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) піднімаються на $ 0,16 (0,28%) - до $ 57,02 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня ціна зменшилася на $ 0,38 (на 0,66%), закрившись на позначці $ 56,86 за барель.
12 листопада Трамп виступить в Економічному клубі Нью-Йорка, де, як очікується, президент США внесе деяку ясність щодо того, коли може бути підписаний перший етап торгової угоди з Китаєм і на що він згоден, щоб це відбулося.
Розвиток торгових переговорів США-КНР буде найбільш "значущим тригером" для настроїв на нафтовому ринку, вважають аналітики AxiTrader. Багато експертів вважають, що найбільші виробники ОПЕК + не наполягатимуть на більш істотному скороченні нафтовидобутку на засіданні, яке пройде в грудні. Найімовірніше, вони збережуть поточні орієнтири обсягів виробництва, закликавши членів альянсу краще виконувати зобов'язання в рамках досягнутих раніше домовленостей.
Однак США, Бразилія і Норвегія можуть наповнити ринок свіжою нафтою, що, на думку Morgan Stanley, може призвести до падіння котирувань майже на 30% (тобто до $ 45 за барель) в разі, якщо ОПЕК + не збільшуватимуть обсяги скорочення виробництва. Аналітики Citigroup і BNP Paribas очікують зниження цін до рівня трохи вище $ 50 за барель. Чергове засідання ОПЕК + призначено на 5-6 грудня.
Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено на рівні 62,33 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 62,14 долара за барель, що на 4 центи нижче за рівень закриття торгів ($ 62,18).