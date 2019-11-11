Інфраструктурними проєктами в Україні зацікавились корейські компанії

Корейські компанії мають надзвичайно великий інтерес до інфраструктурних проєктів в Україні в різних сферах.

Про це заявив посол Республіки Корея в Україні Кі-чанг Квон під час зустрічі з міністром інфраструктури Владиславом Криклієм, повідомляється на сайті міністерства.

Зокрема, Кі-чанг Квон зазначив, що з боку корейських компаній є надзвичайно великий інтерес до інфраструктурних проєктів в Україні, зокрема, у морській, залізничній та авіаційній галузях. Посол також висловив сподівання на розширення співробітництва у сфері інфраструктури між нашими країнами.

Читайте також: Україна і Катар лібералізують повітряне сполучення

Криклій подякував корейській стороні за плідну співпрацю та зауважив, що Міністерство інфраструктури вже має досвід успішного співробітництва з корейськими компаніями та прагне його розширити.

«Ми маємо амбітні цілі по втіленню великих концесійних проєктів в морській, залізничній, авіаційній та дорожній галузях. Ми радо запрошуємо корейські компанії взяти участь у концесійних конкурсах. Зі своєї сторони ми готові надати всю необхідну допомогу і сприяння компаніям-учасникам, та звести всі бюрократичні бар’єри до мінімуму. Україна та інфраструктура відкриті до світових інвесторів та інвестицій», - сказав Криклій.

Під час зустрічі сторони обговорили питання двостороннього співробітництва в залізничній, авіаційній, морській та річковій галузях, а також можливості для інвестицій в інфраструктурні проєкти в Україні.