Україна і Катар лібералізують повітряне сполучення

Україна і Катар лібералізують умови здійснення регулярних повітряних перевезень між країнами.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій за результатами підписання Протоколу між Кабінетом міністрів України та урядом Катару, яке відбулося під час зустрічі з президентом Адміністрації цивільної авіації Катару Абдули бін Насера Туркі Аль-Субаея, повідомляється на сайті Міністерства інфраструктури.

«Ми лібералізуємо повітряне сполучення між Україною та Державою Катар. Підписання сьогоднішнього протоколу дозволить розширити доступ авіапідприємств обох країн до ринку авіаперевезень, усуне обмеження щодо кількості виконуваних рейсів, типів повітряних суден, а також пунктів призначення на територіях обох країн», - наголосив Криклій.

Міністр також зазначив, що укладення Протоколу дозволить забезпечити створення та функціонування надійного правового механізму міжнародного рівня для реалізації та активізації процесу двосторонніх міждержавних зв'язків, сприятиме розвитку співробітництва у галузі авіаційного транспорту, туризму та подальшому розширенню географії польотів авіакомпаній.