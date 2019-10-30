Криклій і Тейлор обговорили у Маріуполі концесії та "річкову" реформу
Зустріч пройшла 30 жовтня в Маріупольському торговельному порту, повідомляє Мініфраструктури.
Обговорювалися питання двосторонньої співпраці в морській, річковій, залізничній, авіаційній та автодорожній галузях, а також можливості для інвестицій в інфраструктурні проєкти в Україні.
Криклій подякував Тейлору за політичну, дипломатичну та військову підтримку України з боку США та зазначив, що вітчизняна економіка поступово зростає, попри агресію з боку Росії.
«Для нас надважлива підтримка США та світової спільноти. Ми маємо амбітні цілі залучити якомога більше інвесторів у транспортну галузь України. З цією метою парламентом України вже проголосовано закон про концесії. Стартували два пілотні концесійні проєкти у морських портах Ольвія та Херсон, на черзі концесія морських портів Маріуполь, Бердянськ, Одеса та паромного комплексу у порту Чорноморськ. Окрім портів, у наших планах також концесія доріг, вокзалів і регіональних аеропортів. Так, за підтримки Світового банку ми працюємо над проєктами концесійних доріг M-06 Львів – Стрий, M-09 Львів – Тернопіль, M-05 Київ – Біла Церква, M-10 Львів – Краковець. У співпраці з МФК ми готуємо концесію аеропортів Херсона, Чернівців, Запоріжжя та карготерміналу в аеропорту Білої Церкви. Також на черзі концесійні проєкти залізничних вокзалів Харкова, Дніпра, Хмельницького, Миколаєва, Чопа», - повідомив Криклій.
Особливу увагу під час зустріч було приділено безпеці та свободі судноплавства у Чорному й Азовському морях. Криклій зазначив, що за роки російської агресії та через обмеження, пов'язані з Керченським мостом, порти Азовського регіону втратили майже половину суднозаходів і вантажів. Окрім того, великим ударом для морських портів Маріуполя та Бердянська стали зупинки з боку ФСБ суден, які прямують з/до портів Маріуполь і Бердянськ, для так званого «огляду». Всі ці фактори негативно вплинули на роботу портів та економіку країни.
У свою чергу Тейлор зазначив, що США зацікавлені в економічному і політичному успіху України. Він також акцентував на позитивних темпах відновлення українських автошляхів, зокрема, на швидкому будівництві «дороги життя» Маріуполь-Запоріжжя, 155 км якої зробили за 68 днів.
Як повідомляв Укрінформ, 30 жовтня на Форумі єдності в Маріуполі Криклій, заявив, що Мінінфраструктури розглядає можливість підготовки морських торговельних портів у Маріуполі та Бердянську до передачі в концесію.
Фото: mtu.gov.ua