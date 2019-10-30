Криклій і Тейлор обговорили у Маріуполі концесії та "річкову" реформу

Міністр інфраструктури Владислав Криклій провів зустріч із тимчасовим повіреним у справах США в Україні Вільямом Тейлором.

Зустріч пройшла 30 жовтня в Маріупольському торговельному порту, повідомляє Мініфраструктури.

Обговорювалися питання двосторонньої співпраці в морській, річковій, залізничній, авіаційній та автодорожній галузях, а також можливості для інвестицій в інфраструктурні проєкти в Україні.

Криклій подякував Тейлору за політичну, дипломатичну та військову підтримку України з боку США та зазначив, що вітчизняна економіка поступово зростає, попри агресію з боку Росії.

«Для нас надважлива підтримка США та світової спільноти. Ми маємо амбітні цілі залучити якомога більше інвесторів у транспортну галузь України. З цією метою парламентом України вже проголосовано закон про концесії. Стартували два пілотні концесійні проєкти у морських портах Ольвія та Херсон, на черзі концесія морських портів Маріуполь, Бердянськ, Одеса та паромного комплексу у порту Чорноморськ. Окрім портів, у наших планах також концесія доріг, вокзалів і регіональних аеропортів. Так, за підтримки Світового банку ми працюємо над проєктами концесійних доріг M-06 Львів – Стрий, M-09 Львів – Тернопіль, M-05 Київ – Біла Церква, M-10 Львів – Краковець. У співпраці з МФК ми готуємо концесію аеропортів Херсона, Чернівців, Запоріжжя та карготерміналу в аеропорту Білої Церкви. Також на черзі концесійні проєкти залізничних вокзалів Харкова, Дніпра, Хмельницького, Миколаєва, Чопа», - повідомив Криклій.

Міністр зазначив, що окрім концесійних проєктів, Україна має намір збільшувати перевезення річками. За його словами, очікується, що вже до кінця цього року, Верховна Рада проголосує законопроєкт про внутрішній водний транспорт, який дасть старт «річковій» реформі.

Особливу увагу під час зустріч було приділено безпеці та свободі судноплавства у Чорному й Азовському морях. Криклій зазначив, що за роки російської агресії та через обмеження, пов'язані з Керченським мостом, порти Азовського регіону втратили майже половину суднозаходів і вантажів. Окрім того, великим ударом для морських портів Маріуполя та Бердянська стали зупинки з боку ФСБ суден, які прямують з/до портів Маріуполь і Бердянськ, для так званого «огляду». Всі ці фактори негативно вплинули на роботу портів та економіку країни.

У свою чергу Тейлор зазначив, що США зацікавлені в економічному і політичному успіху України. Він також акцентував на позитивних темпах відновлення українських автошляхів, зокрема, на швидкому будівництві «дороги життя» Маріуполь-Запоріжжя, 155 км якої зробили за 68 днів.

Як повідомляв Укрінформ, 30 жовтня на Форумі єдності в Маріуполі Криклій, заявив, що Мінінфраструктури розглядає можливість підготовки морських торговельних портів у Маріуполі та Бердянську до передачі в концесію.

Фото: mtu.gov.ua