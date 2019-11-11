Мільйон шляхом обману: у Києві

Мільйон шляхом обману: у Києві "розкусили" працівницю державного банку

Укрінформ
Прокуратурою підозрюється керуюча відділенням державного банку в заволодінні шляхом обману грошовими коштами клієнтів банку та грошовими коштами банку в розмірі понад 1 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва.

“Київською місцевою прокуратурою №10 повідомлено про підозру громадянці України, уродженці м. Києва, яка зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом обману, за попередньою змовою з іншими особами, заволоділа майном осіб та держави у особливо великих розмірах”, - йдеться у повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у жовтні 2018 року керуюча територіального відділення банку, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, забезпечила видачу платіжних банківських карт, без фактичної присутності клієнтів банку, які є власниками вказаних банківських карт. Після вчинення вказаних дій, остання без відома клієнтів здійснила переведення коштів із пенсійних рахунків на новостворені карткові рахунки.

У подальшому керуюча територіального відділення банку передала безпідставно видані платіжні банківські карти іншим особам для забезпечення зняття наявних на них грошових коштів.

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Таким чином, посадова особа банку, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, у змові з іншими невстановленими особами, заволоділа шляхом обману грошовими коштами клієнтів банку у сумі 356 234 грн та грошовими коштами банку в розмірі 711 390 грн.

За результатами досудового розслідування жінці пред’явлено підозру у вчиненні злочинів передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України. За вчинене їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На даний час місцевою прокуратурою вживаються заходи для взяття підозрюваної під варту.

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