Мільйон шляхом обману: у Києві "розкусили" працівницю державного банку

Прокуратурою підозрюється керуюча відділенням державного банку в заволодінні шляхом обману грошовими коштами клієнтів банку та грошовими коштами банку в розмірі понад 1 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва.

“Київською місцевою прокуратурою №10 повідомлено про підозру громадянці України, уродженці м. Києва, яка зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом обману, за попередньою змовою з іншими особами, заволоділа майном осіб та держави у особливо великих розмірах”, - йдеться у повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у жовтні 2018 року керуюча територіального відділення банку, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, забезпечила видачу платіжних банківських карт, без фактичної присутності клієнтів банку, які є власниками вказаних банківських карт. Після вчинення вказаних дій, остання без відома клієнтів здійснила переведення коштів із пенсійних рахунків на новостворені карткові рахунки.

У подальшому керуюча територіального відділення банку передала безпідставно видані платіжні банківські карти іншим особам для забезпечення зняття наявних на них грошових коштів.

Таким чином, посадова особа банку, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, у змові з іншими невстановленими особами, заволоділа шляхом обману грошовими коштами клієнтів банку у сумі 356 234 грн та грошовими коштами банку в розмірі 711 390 грн.

За результатами досудового розслідування жінці пред’явлено підозру у вчиненні злочинів передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України. За вчинене їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На даний час місцевою прокуратурою вживаються заходи для взяття підозрюваної під варту.