НБУ обіцяє провести внутрішню перевірку через працівницю, яка вимагала $30 тисяч хабаря

Детальної інформації про затримання працівниці, що вимагала $30 тисяч за валютну ліцензію, Національний банк від правоохоронних органів не отримував.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку на сторінці у Facebook.

"Національний банк наразі не отримав від правоохоронних органів детальної інформації про затримання працівниці, про яке повідомлено на вебсайті та на сторінках у соціальних мережах Національної поліції міста Києва та Прокуратури міста Києва. Ми з’ясовуємо обставини затримання і після отримання уточненої інформації надамо розгорнутий коментар", - йдеться в повідомленні.

Водночас у Нацбанку обіцяють провести внутрішню перевірку та готовність сприяти проведенню слідчих дій та надавати відповідну інформацію для всебічного, повного та об’єктивного розслідування.

"Звертаємо вашу увагу, що Олена Парова — затримана, про яку йде мова у повідомленнях правоохоронних органів, не є працівником структурного підрозділу, який відповідає за супроводження процесу видачі ліцензій на здійснення валютних операцій. Важливою подробицею даного інциденту є те, що затримання Олени Парової відбулося за тиждень до останнього дня її роботи в Національному банку. Дана працівниця, яка тимчасово займала декретну посаду, мала бути звільнена 15 листопада 2019 року у зв’язку з виходом на роботу основної працівниці. Інша важлива деталь — за інформацією Прокуратури міста Києва, працівниця НБУ «сама запропонувала свою допомогу» фінансовій установі. Чи є ці дві подробиці збігом? Сподіваємося, дізнаємося відповідь з результатів внутрішнього розслідування та розслідування правоохоронних органів", - наголошують в НБУ.

Як повідомляв Укрінформ, 7 листопада слідчі поліції Києва під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва, за матеріалами Служби безпеки України, затримали службову особу Національного банку України та її посередника. За даними поліції, будучи службовою особою, працівниця НБУ через посередника вимагала 30 тисяч доларів США у представника фінансової компанії за видачу ліцензії на валютні операції.