У Рахунковій палаті сказали, куди підуть гроші від легалізації грального бізнесу

Проект Державного бюджету на 2020 рік передбачає 3 млрд грн надходжень від продажу ліцензій на проведення азартних ігор, із яких 2 млрд грн планується направити на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів».

Про це написав голова Рахункової палати Валерій Пацкан у Facebook.

"У законопроєкті про держбюджет, підготовленому Кабміном до другого читання, передбачено 3 млрд грн плати за ліцензії на проведення азартних ігор. Я наголошував на тому, що державні лотереї – одне з реальних джерел наповнення бюджету. Не кажучи про гральний бізнес загалом. Особливо приємно, що більшість отриманих від цієї діяльності коштів буде спрямовано на освіту – 2 млрд грн планується направити на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів", - написав Пацкан.

Він зазначив, що держава має жорстко регулювати та контролювати гральний бізнес.

"Тепер головне, щоб якнайшвидше був ухвалений відповідний проєкт постанови Кабміну про затвердження нових ліцензійних умов", - наголосив Пацкан.

Як повідомлялося, 18 жовтня Верховна Рада зареєструвала розроблений Кабінетом міністрів законопроект №2285 «Про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор».

Раніше Президент України Володимир Зеленський доручив Верховній Раді України до 1 грудня 2019 року ухвалити закон про легалізацію грального бізнесу. Зеленський під час пресмарафону сказав, що гроші, які будуть надходити від легалізації грального бізнесу, планується спрямовувати на спорт, медицину і освіту.