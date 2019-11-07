Милованов погодив надання 250 мільйонів фінансової допомоги фермерам

Міністр розвитку економіки,торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов підписав 800 платіжок на отримання фермерами фінансової допомоги на загальну суму 250 млн грн.

Про це він повідомив у Facebook.

“Підписав 800 платіжок фінансової підтримки фермерів. Цього разу підтримка утримання корів. На загальну суму біля 250 млн гривень”,- написав міністр.

Як повідомляв Укрінформ, законом України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" передбачені видатки за програмами підтримки розвитку агропромислового комплексу у розмірі 5,9 млрд грн.

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Зокрема, на фінансову підтримку заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів передбачено 127,2 млн грн; на фінансову підтримку розвитку фермерських господарств — 800 млн грн; на державну підтримку розвитку, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними — 400 млн грн; на надання кредитів фермерським господарствам — 200,0 млн грн; на державну підтримку галузі тваринництва — 3,5 млрд грн; на фінансову підтримку сільгоспвиробників — 881,8 млн грн.