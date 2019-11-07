Милованов погодив надання 250 мільйонів фінансової допомоги фермерам

Милованов погодив надання 250 мільйонів фінансової допомоги фермерам

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Укрінформ
Міністр розвитку економіки,торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов підписав 800 платіжок на отримання фермерами фінансової допомоги на загальну суму 250 млн грн.

Про це він повідомив у Facebook.

“Підписав 800 платіжок фінансової підтримки фермерів. Цього разу підтримка утримання корів. На загальну суму біля 250 млн гривень”,- написав міністр.

Як повідомляв Укрінформ, законом України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" передбачені видатки за програмами підтримки розвитку агропромислового комплексу у розмірі 5,9 млрд грн.

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Зокрема, на фінансову підтримку заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів передбачено 127,2 млн грн; на фінансову підтримку розвитку фермерських господарств — 800 млн грн; на державну підтримку розвитку, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними — 400 млн грн; на надання кредитів фермерським господарствам — 200,0 млн грн; на державну підтримку галузі тваринництва — 3,5 млрд грн; на фінансову підтримку сільгоспвиробників — 881,8 млн грн.

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