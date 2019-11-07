Милованов погодив надання 250 мільйонів фінансової допомоги фермерам
Про це він повідомив у Facebook.
“Підписав 800 платіжок фінансової підтримки фермерів. Цього разу підтримка утримання корів. На загальну суму біля 250 млн гривень”,- написав міністр.
Як повідомляв Укрінформ, законом України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" передбачені видатки за програмами підтримки розвитку агропромислового комплексу у розмірі 5,9 млрд грн.
Зокрема, на фінансову підтримку заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів передбачено 127,2 млн грн; на фінансову підтримку розвитку фермерських господарств — 800 млн грн; на державну підтримку розвитку, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними — 400 млн грн; на надання кредитів фермерським господарствам — 200,0 млн грн; на державну підтримку галузі тваринництва — 3,5 млрд грн; на фінансову підтримку сільгоспвиробників — 881,8 млн грн.