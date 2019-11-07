Україна і Туреччина у січні проведуть наступний раунд переговорів про ЗВТ
Про це заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, торговий представник України Тарас Качка у виступі на конференції "Торгові війни: мистецтво захисту", повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Ці переговори (про ЗВТ між Україною і Туреччиною. - ред.), можливо, одні з найскладніших, але це не означає, що ми повинні міняти свою тактику або заморожувати переговори, навпаки. Ми з Тимофієм (міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Т. Миловановим. - ред.) дуже швидко зустрілися з послом Туреччини в Україні і домовилися про інтенсифікацію роботи... Ми відразу направили листа про зацікавленість у проведенні наступного раунду переговорів (про ЗВТ. - ред.) і отримали відповідь, що в січні ми такий раунд переговорів проведемо", - сказав Качка.
Він акцентував, що Туреччина є дуже важливим економічним партнером України, водночас в нас є дуже багато чутливих питань, які стосуються конкуренції виробників обох держав між собою і на ринках третіх країн.
"Я думаю, що ми проговоримо всі проблемні питання і будемо дискутувати доти, доки не знайдемо спільної мови", - зазначив торгпред.
Коментуючи підходи Туреччини до визначення квот для українських товарів, Качка зауважив, що питання не в методології, а в загальному підході до відкриття ринків.
"Та методологія, яка закладена в Угоді про асоціацію України з ЄС є застарілою, це усвідомлюють навіть у Брюсселі. Тому з Туреччиною ми будемо шукати двосторонній підхід, який є вигідним для обох сторін", - резюмував Качка.
Як повідомлялось, 7 серпня цього року президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на пресконференції за підсумками переговорів з Президентом України Володимиром Зеленським в Анкарі заявив, що настав час завершити переговори про створення зони вільної торгівлі між Україною і Туреччиною. Ердоган зазначив, що в 2018 році товарообіг між Україною і Туреччиною станови близько 4 млрд дол. Він також висловив сподівання на прискорення всіх процедур з узгодження спірних моментів, необхідних для укладання ЗВТ.