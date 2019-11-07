Україна і Туреччина у січні проведуть наступний раунд переговорів про ЗВТ

Україна і Туреччина в січні 2020 року проведуть наступний раунд переговорів про укладення Угоди про зону вільної торгівлі між країнами.

Про це заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, торговий представник України Тарас Качка у виступі на конференції "Торгові війни: мистецтво захисту", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ці переговори (про ЗВТ між Україною і Туреччиною. - ред.), можливо, одні з найскладніших, але це не означає, що ми повинні міняти свою тактику або заморожувати переговори, навпаки. Ми з Тимофієм (міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Т. Миловановим. - ред.) дуже швидко зустрілися з послом Туреччини в Україні і домовилися про інтенсифікацію роботи... Ми відразу направили листа про зацікавленість у проведенні наступного раунду переговорів (про ЗВТ. - ред.) і отримали відповідь, що в січні ми такий раунд переговорів проведемо", - сказав Качка.

Він акцентував, що Туреччина є дуже важливим економічним партнером України, водночас в нас є дуже багато чутливих питань, які стосуються конкуренції виробників обох держав між собою і на ринках третіх країн.

"Я думаю, що ми проговоримо всі проблемні питання і будемо дискутувати доти, доки не знайдемо спільної мови", - зазначив торгпред.

Коментуючи підходи Туреччини до визначення квот для українських товарів, Качка зауважив, що питання не в методології, а в загальному підході до відкриття ринків.

"Та методологія, яка закладена в Угоді про асоціацію України з ЄС є застарілою, це усвідомлюють навіть у Брюсселі. Тому з Туреччиною ми будемо шукати двосторонній підхід, який є вигідним для обох сторін", - резюмував Качка.

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Як повідомлялось, 7 серпня цього року президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на пресконференції за підсумками переговорів з Президентом України Володимиром Зеленським в Анкарі заявив, що настав час завершити переговори про створення зони вільної торгівлі між Україною і Туреччиною. Ердоган зазначив, що в 2018 році товарообіг між Україною і Туреччиною станови близько 4 млрд дол. Він також висловив сподівання на прискорення всіх процедур з узгодження спірних моментів, необхідних для укладання ЗВТ.