ЄБРР оприлюднив перелік постачальників газу для "Нафтогазу"

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) опублікував список постачальників газу, які пройшли попередню кваліфікацію і отримали право брати участь в тендерах на закупівлю газу НАК «Нафтогаз України» на кошти від ЄБРР в рамках розміщення єврооблігацій.

Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу.

За цим проєктом Нафтогаз може використати до 120 млн євро для закупівлі газу у європейських постачальників, які пройшли попередній відбір", - зазначили у НАК.

Серед постачальників, які пройшли процедуру попереднього відбору та були погоджені ЄБРР 11 компаній: CEZ a.s (Чеська Республіка); GHG Emissions Traders and Consultants Ltd (Велика Британія); Alpiq Energy SE (Чеська Республіка); MET Gas and Energy Marketing (Швейцарія); Axpo Solutions AG (Швейцарія); DXT Commodities SA (Швейцарія); EDF Trading Limited (Велика Британія); Uniper Global Commodities SE (Німеччина); RWE Supply and Trading GmbH (Німеччина); ENGIE SA (Франція); Shell Energy Europe Ltd (Велика Британія).

Як повідомляв Укрінформ, Нафтогаз продовжує залучати кошти кредиторів, розміщуючи єврооблігації. 4 листопада було визначено ціну 7-річних єврооблігацій НАК «Нафтогаз України» на загальну суму 500 млн дол. США на рівні 7,625% річних. У липні 2019 р. Нафтогаз розмістив два випуски єврооблігацій: на суму 500 млн євро з погашенням у 2024 р. та на суму 335 млн дол. з погашенням у 2022 р.