Нафтогаз розмістив єврооблігації на $ 500 мільйонів

НАК "Нафтогаз України" розміщує 7-річні єврооблігації на суму 500 млн дол. під 7,625% річних.

Про це повідомляє Департамент з комунікацій НАК «Нафтогаз України».

"4 листопада було визначено ціну 7-річних єврооблігацій НАК «Нафтогаз України» на загальну суму 500 млн дол. США на рівні 7,625% річних", - йдеться у повідомленні.

Компанія очікує, що залучені кошти надійдуть 8 листопада, після завершення стандартних юридичних процедур.

"Піковий попит на єврооблігації Нафтогазу перевищив пропозицію у 2,9 раза. Покупцями стали інституційні інвестори з США, Великої Британії та інших країн Євросоюзу, а також з Азії та Південної Америки", зазначили у НАК.

У Нафтогазі зауважили, що компанії вдалося отримати найнижчу ставку відносно до суверену серед усіх розміщень українських державних компаній цього року. Відсоткова ставка лише на 127 базисних пунктів перевищує поточні котирування суверенного боргу України з аналогічним терміном погашення.

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Компанія виплачуватиме відсотки двічі на рік, у травні та листопаді. Випуск є пріоритетним незабезпеченим боргом, не має державних гарантій і регулюється у відповідності до вимог 144A/Reg S. Fitch Ratings присвоїв Нафтогазу довгостроковий кредитний рейтинг B з позитивним прогнозом, що відповідає суверенному рейтингу України. Єврооблігації випускає Kondor Finance plc з єдиною метою надання позики для Нафтогазу на 500 млн дол. США.

«Ми позитивно вражені високим інтересом інвесторів до цінних паперів Нафтогазу. Це є черговим підтвердженням того, що зусилля з реформування компанії та ринку газу не були марними. Завдяки ним компанія знижує вартість свого кредитного портфеля, що дозволить Нафтогазу ефективно конкурувати на українському ринку», — зазначив голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв.

Як повідомляв Укрінформ, у липні 2019 р. Нафтогаз розмістив два випуски єврооблігацій: на суму 500 млн євро з погашенням у 2024 р. та на суму 335 млн дол. з погашенням у 2022 р.