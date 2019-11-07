Гончарук пропонує новий формат для Антимонопольного комітету

Антимонопольний комітет потребує якнайшвидших змін, адже у нинішньому вигляді він не є ефективною незалежною інституцією.

Про це Прем'єр-міністр Олексій Гончарук сказав під час міжурядової зустрічі з питань реформування конкурентного законодавства в Україні, організованої Програмою USAID "Конкурентне право та антимонопольна політика України", Програмою USAID "Конкурентоспроможна економіка України" (КЕУ) та Київською школою економіки (КШЕ), повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми розуміємо, що сьогодні це відомство та його архітектура мають низку недоліків. Головним недоліком цього інституту є його залежність, ціла низка правил, які створюють неможливість його роботи як незалежного органу. Тому, починаючи з рівня заробітної плати, рівня забезпечення діяльності комісіонерів, завершуючи процедурою їхнього призначення - це усе має бути переглянуто", - сказав Гончарук.

За його словами, у нинішньому уряді є люди, які здатні змінити таку ситуацію, вони чітко знають, що саме треба зробити, аби комітет став дійсно незалежним, а з іншого боку, щоб він мав достатньо важелів для ефективної праці.

Гончарук також наголосив на тому, що оновлений формат Антимонопольного комітету має активно включитися у врегулювання багатьох питань та проблем, у тому числі на енергетичному ринку та у сфері інфраструктури. "У наступному році має запрацювати ринок газу, абсолютно точно маємо продовжувати роботу у напрямку створення конкурентного ринку електроенергії. Також нас чекає реформа Укрзалізниці, де теж з'являться конкурентні умови",- додав Прем'єр-міністр.

"Ми маємо намір через приватизацію зменшувати участь держави та державних компаній на конкурентних ринках. Попри це ми розуміємо важливість існування сильного інституту, який захищатиме конкуренцію. І таким сильним інститутом має бути Антимонопольний комітет",- зауважив глава уряду.

У зустрічі беруть участь представники уряду України та міжнародні експерти Федеральної торговельної комісії США, антимонопольних органів ЄС, Антимонопольного комітету України, Організації економічного співробітництва та розвитку, а також бізнес спільноти.

Мета заходу - обговорити питання реформи конкурентного права та конкурентної політики в Україні.