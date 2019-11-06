Гончарук: Створити однакові правила гри для бізнесу — виклик для мене

Компанія Horizon Capital проінвестувала понад $700 мільйонів в Україну.

Про це Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук написав на своїй сторінці у Facebook.

"Уже добра традиція щотижня зустрічатися з ключовими міжнародними інвесторами. Сьогодні був гостем на Щорічній зустрічі інвесторів фондів під управлінням Horizon Capital. Horizon Capital є добрим другом та надійним партнером для України вже більше 13-ти років. За цей час колеги з Horizon проінвестували більше $700 мільйонів в Україну. Це 150 компаній, в яких працює 52 тисячі українців", - сказав Гончарук.

Він упевнений, що з роками така співпраця ставатиме тільки тіснішою.

"А моя робота як прем‘єр-міністра — гарантувати захист та безпеку інвестицій. Створити справді чесні та прозорі умови для бізнесу, однакові правила гри для всіх — виклик для мене та моєї команди. Ми вже змінюємо систему! Ми перші представили проєкт Бюджету на наступний рік, в якому не заклали підвищення податків. Поповнювати бюджет будемо не за рахунок штучного нарощення податків, а завдяки системним інвестиціям — як українським, так і міжнародним", - зазначив він.

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Прем'єр повідомив, що першим рішенням у цьому напрямку була ліквідація корумпованого Управління захисту економіки.

"Ми звільнили більшість корумпованих керівників держустанов. Ми починаємо масштабну приватизацію державних підприємств — у проєкті Бюджету-2020 на це закладено близько 12 млрд грн тільки цього року. Приватизація дозволить вдихнути життя в непрацюючі та збиткові об‘єкти, залучити інвестиції та створити робочі місця для людей. Роботи багато! Продовжуємо лупати цю скелю разом", - написав він.

Фото з Facebook