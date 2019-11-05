Президент доручив до кінця року ліквідувати корупцію у будівельній сфері

Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності до кінця 2019 року ліквідувати тотальну корупцію у сфері державного архітектурно-будівельного контролю та містобудування.

Відповідне завдання він поставив перед міністром розвитку громад та територій України Альоною Бабак на зустрічі з керівництвом Верховної Ради та Кабінетом Міністрів у Офісі Президента, повідомляє пресслужба глави держави.

Зеленський відзначив необхідність перевести надання адміністративних послуг у будівництві в електронний формат та запровадити автоматичну реєстрацію в реєстрі дозвільних документів. Також потрібно запровадити виключно судовий порядок оскарження права здійснення підготовчих, будівельних робіт за зазначеними дозвільними документами та скасування декларації готовості об’єкта до експлуатації.

Крім того, Президент України поставив завдання міністру юстиції України Денису Малюсьці. Серед них – внести зміни у програмне забезпечення реєстрів нерухомості та бізнесу, щоб припинити несанкціонований доступ. Малюська має до кінця червня 2020 року забезпечити формування законодавчої основи для роботи електронного нотаріату.

Віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров до 31 грудня 2019 року повинен забезпечити впровадження першого етапу проєкту "єМалятко".

Як повідомляв Укрінформ, Україна у жовтні посіла тридцяте місце у рейтингу Світового банку Doing Business за показником "Отримання дозволів на будівництво". Віцепрем'єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко уточнив, що Україна за загальним рейтингом зі 190 країн, піднялася з 76 рядка на 71. А за індикатором "Отримання дозволу на будівництво" піднялась із 35 позиції на 30.

Фото: Офіс Президента