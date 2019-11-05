Державний земельний кадастр містить дані про 20,8 мільйона ділянок

До Державного земельного кадастру станом на 1 листопада 2019 року внесено відомості про 20,8 млн земельних ділянок загальною площею 39,8 млн га.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

“Станом на 1 листопада 2019 року до Державного земельного кадастру внесено відомості про 20,8 млн земельних ділянок загальною площею 39,8 млн га (за останній тиждень – 25,3 тис. новосформованих земельних ділянок площею 13,0 тис. га), зокрема, 13,9 млн земельних ділянок сільськогосподарського призначення загальною площею 30,4 млн гектарів”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що триває процес внесення відомостей до Державного земельного кадастру щодо адміністративно-територіальних одиниць. Станом на 31 жовтня 2019 року внесено відомості про межі 4 756 адміністративно-територіальних одиниць (за останній тиждень – 83) та нормативну грошову оцінку 2 228 населених пунктів (за останній тиждень – 17).