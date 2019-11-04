Укрзалізниця планує закупити 10 швидкісних поїздів

Укрзалізниця за 5 років планує вдвічі збільшити кількість швидкісних поїздів, зокрема придбати 10 одиниць рухомого складу, що використовується на маршрутах поїздів класу Інтерсіті+.

Про це заявив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов, повідомляє пресслужба компанії.

«Завдання уряду на наступні 5 років — збільшити на 10 одиниць кількість рухомого складу, що використовується на швидкісних маршрутах. Таким чином, ми вдвічі збільшимо парк цих поїздів та зможемо запропонувати нашим клієнтам кращий сервіс», - зазначив Кравцов.

Він додав, що цього року УЗ отримає перший вироблений в Україні дизель-поїзд, котрий буде призначено на маршрут до аеропорту «Бориспіль».

Кравцов зазначив, що цьогоріч Укрзалізниця планує оновити близько 40 пасажирських вагонів.

“Ми змогли модернізувати близько 200 пасажирських вагонів, це рекорд за останні 7 років”, - наголосив він.

Філія «Українська залізнична швидкісна компанія» АТ «Українська залізниця» на сьогоднішній день має на балансі 10 швидкісних міжрегіональних електропоїздів подвійного живлення моделі HRCS2 виробництва компанії «Hyundai Rotem» (Південна Корея); 2 швидкісні міжрегіональні електропоїзди подвійного живлення моделі ЕКр-1 вітчизняного виробництва ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод»; 2 швидкісні двоповерхові електропоїзди подвійного живлення моделі EJ 675 виробництва компанії «Skoda Vagonka» (Чеська Республіка); 10 пасажирських вагонів поліпшеної конструкції з експлуатаційною швидкістю 160 км/год вітчизняного виробництва ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», які використовуються в складі двох міжрегіональних поїздів у п’ятивагонній комплектації.