Центральний вокзал у Києві передадуть у концесію — Криклій

Центральний залізничний вокзал у Києві передадуть у концесію інвесторам, щоб збільшити його прибутковість.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, в передачі вокзалу в концесію буде задіяна система Prozorro.

"У нас на Центральному залізничному вокзалі в Києві орендні метри точно здаються не за ринковою вартістю, тому це все буде перезапущено через систему Prozorro. Взагалі незрозуміло, як виходить так, що вокзал показав два мільйони доларів збитків за минулий рік при тому, що там неймовірний пасажирський трафік і поруч McDonalds, який входить в топ-5 найбільш прибуткових у світі. Тобто для McDonalds цей трафік дає прибуток, а для вокзалу - збитки", - заявив Криклій.

Міністр інфраструктури також повідомив, що потенційні інвестори повинні робити на вокзалах торгово-розважальні об'єкти та паркінги.

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"Саме тому ми будемо розглядати можливість передачі таких великих залізничних проектів в концесію, знаходити інвесторів. І нехай вони роблять там інтермодальні сполучення, щоб пасажирам було краще переходити із зони в зону, паркінги та будують торгово-розважальні об'єкти", - сказав Криклій.

Він також висловив сумнів, що Укрзалізниця навіть із запозиченими коштами зможе реалізувати ці проєкти так, як хочуть у Мінінфраструктури.

Раніше повідомлялося, що Міністерство інфраструктури України отримало попередню згоду Світового банку на проведення аналізу концесійних проєктів на українській залізниці.

Про концесію залізничних вокзалів в Україні говорили ще за часів попереднього уряду. Зокрема, зазначалося, що першим вокзалом, який планують передати в управління приватним компаніям, мав стати київський Центральний вокзал.

Крім цього, для управління вокзалами в межах Укрзалізниці планували створити окрему Вокзальну компанію. Вона мала запрацювати до кінця 2019 року.

Раніше в Укрзалізниці повідомляли, що вокзали щороку приносять компанії 405 мільйонів гривень збитків.

3 жовтня 2019 року Верховна Рада ухвалила закон про концесію.

Концесія — це форма державно-приватного партнерства, що передбачає передачу об'єктів державної власності (таких як дороги, аеропорти, підприємства тощо) у тимчасове користування приватним підприємствам.