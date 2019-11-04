Укргазвидобування ввело в експлуатацію високодебітну свердловину на Харківщині

Укргазвидобування на Харківщині ввело в експлуатацію свердловину з добовим дебітом понад 400 тис. кубометрів.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укргазвидобування".

"31 жовтня АТ «Укргазвидобування» ввело в промислову експлуатацію нову свердловину на Краснокутському родовищі в Харківський області. Добовий дебіт склав близько 400 тис. кубометрів природного газу", - йдеться у повідомленні.

У газовидобувній компанії зауважили, що пошукову свердловину глибиною 5810 м спроектували за результатами сейсморозвідувальних робіт 3D в південно-західній ділянці Краснокутського родовища. Приріст розвіданих запасів газу складе понад 450 млн м куб., а ресурсна база блоку – понад 2 млрд м куб.

«Це один з гарних результатів, що дозволяє нам втримувати природнє падіння видобутку, яке складає 1,5 млрд кубометрів щороку. Фокусуємось на дорозвідці наявних покладів та підвищенні ефективності їх вилучення», - зазначив директор з інтегрованого газового бізнесу Нафтогазу України Андрій Фавороов.

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Нагадаємо, що в березні 2017 року Укргазвидобування ввело в експлуатацію свердловину на Краснокутському родовищі з дебітом понад 1 млн кубометрів газу на добу.