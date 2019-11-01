Українські заробітчани "підростили" ВВП Польщі - експерти

Праця українських трудових мігрантів в Польщі призвела до зростання ВВП країни, зокрема 2016-2017 роках – на 0,6-0,7%.

Про це йдеться в дослідженні економістів Нацбанку Польщі і Вищої школи торгівлі РП, інформує Puls Biznesu.

“Праця мігрантів з України спричинила в 2014-2018 роках до зростання ВВП Польщі, попри те, що скорочувався місцевий робочий ресурс”,- зазначив один з авторів дослідження Павел Стшелецький.

Він зауважив: ще в 2014 році явище міграції було досить обмеженим попри несприятливі тренди на польському ринку праці, що є результатом демографічної кризи і рівня професійної активності поляків.

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Згідно з оцінками, в 2015 році внесок українців у зростання ВВП Польщі склав 0,3%, в 2016 році – 0,6%, в 2017 році – 0,7%, а в 2018 році знову знизився до 0,3%.

Як наголошує Стшелецький, результати української трудової міграції до Польщі можуть мати позитивні ефекти у тривалій перспективі. Однак, за його словами, усе більш відчутною стає конкуренція за українського працівника в інших країнах ЄС.

“Зростання кількості мігрантів вже не буде таким динамічним як упродовж 2014-2017 років, але людський капітал, можливо, використовуватиметься краще”,- констатував польський експерт.