Українські заробітчани потрапили в ДТП у Чехії

Автомобіль, в якому перебували 12 пасажирів, злетів з дороги та перекинувся на дах. 10 людей з травмами госпіталізовані.

Як повідомляють чеські ЗМІ з посиланням рятувальників округу Висково, ДТП сталася сьогодні вночі, 20 жовтня, на 29.5. кілометрі дороги I/50 поблизу села Несовіце по дорозі в Брно, пише Mukachevo.net.

Мікроавтобус, в якому перебувало 12 пасажирів, злетів з дороги та перекинувся на дах.

Внаслідок аварії 10 осіб отримали травми — 3 жінки та 7 чоловіків.

"Пожежники надавали першу допомогу постраждалим. Під час рятувальних робіт рух на дорозі було зупинено до 4.50", — додав речник пожежної служби округу Висково.

Фото: HZS JmK