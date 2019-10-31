Ексголову Державної зернової корпорації затримали у Литві

Литовські правоохоронці затримали клишнього голову ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України".

Про це в четвер інформує пресслужба Національного антикорупційного бюро.

"У м. Вільнюс затримано колишнього голову правління ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України", якого Національне бюро з березня 2017 року розшукувало як підозрюваного у кримінальному провадженні за фактом завдання понад 60 млн дол. збитків підприємству", - йдеться у повідомленні.

Дії підозрюваного кваліфікуються за ч.3 ст.28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем), ч.4 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

За даними слідства, представник міжнародного зернотрейдера та посадовці ДПЗКУ організували корупційну схему, за якою зерно, що належало держкомпанії, через низку суб’єктів господарювання було поставлене в Саудівську Аравію. Постачання відбувалось на умовах післяплати, що не відповідало встановленим ринковим правилам. В результаті ДПЗКУ кошти не отримала, зазнавши збитків у розмірі понад 60 млн дол.

Розслідувати ці факти детективи НАБУ розпочали в липні 2016 року. Дві особи пішли на угоду з обвинуваченням та компенсували завдані ними збитки в розмірі 60 тис. дол. Справи стосовно ще двох осіб — радника голови правління ПАТ "ДПЗКУ" та представника міжнародного зернотрейдера — скеровані до суду. Ще одну особу було оголошено в розшук.