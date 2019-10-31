Гончарук про підготовку до зими: домовились про прибиральну техніку з приватниками

Уряд мобілізував усі ресурси, підкріпивши їх договорами з приватними компаніями, які мають найсучаснішу снігоприбиральну техніку.

Про це Прем’єр-міністр Олексій Гончарук написав на своїй сторінці у Facebook.

“Уряд відповідально готується до зими. Для безпеки на дорогах мобілізували всі ресурси, підкріпивши їх договорами з приватними компаніями, що мають найсучаснішу снігоприбиральну техніку”, - зазначив Гончарук.

За його словами, в регіони вже їдуть 54 нові спеціальні машини. Загалом для безпеки на дорогах державного значення є 4 641 одиниця техніки, яка готова оперативно реагувати на складні погодні умови. У розпорядженні облавтодорів - 3363 одиниці. Інші підрядні організації мають ще 1278 одиниць.

Навіть більше, додав Прем’єр-міністр, передбачаються ділянки для тимчасової зупинки в разі негоди - понад 800 майданчиків підготують у смугах відведення доріг. А на дорогах державного значення встановлять 7 тисяч погонних метрів снігозатримувальних щитів.

Не забули урядовці і про фрикційні матеріали, технічну сіль, які застосовуються при ожеледиці. Також передбачили достатньо холодної асфальтобетонної суміші для аварійного ремонту доріг взимку.

“Хоч Укравтодор і залучає додатково приватні будівельні компанії, проте облавтодори – основні виконавці робіт з утримання доріг. І в них достатньо ресурсів для боротьби зі снігом”, - підкреслив Гончарук.

За його словами, ситуацію контролюватиме міжвідомчий штаб Укравтодору, у складі якого представники Нацполіції, ДСНС, асоціацій перевізників та Укртрансбезпеки.