Держгеокадастр планує завершити інвентаризацію сільгоспземель до кінця року

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру планує завершити інвентаризацію земель сільськогосподарського призначення державної власності загальною площею 1018,9 тис. га до кінця 2019 року.

Про це повідомляє пресслужба Держгеокадастру.

“До кінця 2019 року Держгеокадастр планує завершити інвентаризацію земель сільськогосподарського призначення державної власності загальною площею 1018,9 тис. га”, - йдеться у повідомленні.

Основними етапами цього процесу є топографо-геодезичні роботи, державна реєстрація земельних ділянок у державний земельний кадастр (ДЗК) та затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель. Станом на 25 жовтня 2019 року топографо-геодезичні роботи проведено на земельних ділянках площею 784,5 тис. га (77%); здійснено державну реєстрацію земельних ділянок у ДЗК загальною площею 363,5 тис. га (36%); затверджено технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 212,2 тис. га земель (21%).

Наголошується, що з огляду на сприятливі погодні умови, здійснення топографо-геодезичних робіт продовжується.

Дані про інвентаризацію земель сільськогосподарського призначення державної власності оновлюватимуться щосереди.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці вересня керівництво заявило, що планує завершити інвентаризацію земель сільськогосподарського призначення всіх форм власності до початку дії ринку землі, орієнтовно у серпні-жовтні 2020 року.