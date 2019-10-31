Рада ухвалила зміни щодо формування державної політики у сфері праці

Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт 2168 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо формування державної політики у сфері праці, трудових відносин, зайнятості населення та трудової міграції".

Рішення підтримали 292 народних депутатів при мінімально необхідних 226 голосах, повідомляє кореспондент Укрінформу. Читайте також: Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про публічні е-реєстри Законопроєкт пропонує визначити Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері праці, зайнятості населення, трудової міграції та трудових відносин. Наразі цю функцію виконує Мінсоцполітики.