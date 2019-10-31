Рада ухвалила зміни щодо формування державної політики у сфері праці
Укрінформ
Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт 2168 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо формування державної політики у сфері праці, трудових відносин, зайнятості населення та трудової міграції".
Рішення підтримали 292 народних депутатів при мінімально необхідних 226 голосах, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Законопроєкт пропонує визначити Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері праці, зайнятості населення, трудової міграції та трудових відносин. Наразі цю функцію виконує Мінсоцполітики.