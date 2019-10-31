Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про публічні е-реєстри

Верховна Рада України в першому читанні ухвалила законопроєкт “Про публічні електронні реєстри”, який передбачає створення в Україні єдиної системи публічних електронних реєстрів і єдині вимоги до їх функціонування та інформаційної взаємодії.

За проєкт закону №2110 проголосувало 320 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Відповідно до пояснювальної записки, метою законопроєкту є створення єдиної інтероперабельної системи публічних електронних реєстрів, до якої увійдуть державні, комунальні та інші реєстри, кадастри, а також інформаційні системи, які використовуються при здійсненні дозвільної, або іншої управлінської діяльності та наданні адміністративних послуг.

Законопроєкт також визначає уніфіковану інституціональну структуру функціонування публічних електронних реєстрів та передбачає єдині вимоги до їх створення, ведення, взаємодії, адміністрування, модернізації, реорганізації та ліквідації, а також до створення реєстрової інформації та її використання в інших інформаційних системах.