Готувати об'єкти до концесії Україні допоможе IFC - меморандум

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук підписав Меморандум з віцепрезидентом Міжнародної фінансової корпорації (IFC) Джорджиною Бейкер про порозуміння між Кабміном та IFC щодо державно-приватного партнерства.

Підписання відбулося під час Першого інвестиційного форуму RE: THINK. Invest in Ukraine, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Насправді IFC для України давній партнер і зараз дуже важливо, що цей партнер продовжує з нами працювати. Цей меморандум про їхню підтримку у підготовці окремих об’єктів в Україні до концесії. Це означає, що вони інвестуватимуть свої знання і досвід в те, щоб допомогти нам знайти свої точки зростання», - сказав Гончарук.

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Він додав, що IFC допоможе Україні підготувати проєкти в рамках концесії до інвестиційної стадії.