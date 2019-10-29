Прем'єр: Зростання ВВП на 40% за п’ять років - не прогноз, а мета

Уряд не прогнозує, що зростання ВВП становитиме 40% за 5 років, однак ставить собі таку мету.

Про це під час Міжнародного інвестиційного форуму RE: THINK. Invest in Ukraine сказав Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"40% ВВП - абсолютно реальна і досяжна мета для України у перспективі наступних 5 років. Про це сьогодні говорили і шановані в світі міжнародні експерти. Це не прогноз, це мета. Прогноз - це те, що очікується, якщо справи будуть йти так, як зараз. Мета - це те, що ми хочемо досягнути за умови проведення великої кількості реформ", - зазначив Гончарук.

Він додав, що 40% зростання не буде, якщо в Україні не буде реформ та збережеться корупція, якщо суди не стануть чесними, не припиниться тиск правоохоронців на бізнес.

"Це необхідні складові, щоб зростання в Україні було 5-7% на рік або 40% за 5 років. Ця ціль є абсолютно реалістичною", - додав Гончарук.

Як повідомляв Укрінформ, 23 жовтня уряд схвалив уточнені основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки за двома можливими сценаріями, які розроблено Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. За оптимістичним сценарієм, прогнозується: зростання реального обсягу ВВП на 4,8% у 2020 році, 5,5% - у 2021 році та 6,5% - у 2022 році.