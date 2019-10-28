ФДМ на форумі у Маріуполі презентує перелік перших об’єктів для приватизації

Під час першого інвестиційного форуму RE:THINK Invest in Ukraine під егідою Президента України, що відбудеться 29 жовтня у Маріуполі, Фонд державного майна презентує перелік перших об’єктів для приватизації.

Про це заявила заступник керівника Офісу Президента Юлія Ковалів, повідомляє сайт Президента.

«На форумі у Маріуполі будуть представлені й об’єкти концесії, і концесійні конкурси, які зараз запущені. Це – два порти: «Херсон» та «Маріуполь». Також буде презентація щодо приватизації тих перших об’єктів, на яких Фонд держмайна фокусуватиметься», – сказала Ковалів на брифінгу.

Читайте також: Зеленський обіцяє інвесторам однакові правила гри

Як нагадала прес-секретар Президента України Юлія Мендель, очікується, що участь в інвестиційному форумі візьме Володимир Зеленський, а також понад 50 представників міжнародних та українських організацій і фінансових корпорацій.