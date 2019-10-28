Меркель і Путін обговорили транзит газу через Україну

«У зв'язку з проведенням сьогодні в Брюсселі чергового раунду тристоронніх міністерських консультацій Росія - ЄС - Україна відбувся обмін думками щодо продовження транзиту російського газу через територію України в Європу після закінчення наприкінці 2019 року строку дії відповідного контракту», - йдеться в повідомленні.

Як відомо, 28 жовтня, в Брюсселі стартували газові переговори за участю делегацій України та Євросоюзу перед основною зустріччю в тристоронньому форматі з Російською Федерацією. Раніше в Єврокомісії зазначили, що тристоронні переговори будуть зосереджені на наступних питаннях: як відобразити енергетичні правила Євросоюзу в майбутній рамковій угоді, тривалості контракту на транзит російського газу через Україну, необхідних обсягах і тарифах.