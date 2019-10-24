В Україні збільшать штат спецагентів для протидії кібершахрайству

У кіберполіції України за результатами реформування планують збільшити штат спецагентів у сфері протидії кібершахрайству.

Про це йшлося в ході круглого столу «Наскільки ефективна поліція, судова система, законодавство, бізнес в протидії кібершахрайству», ініціатором якого виступила Київська торгово-промислова палата спільно з кіберполіцією, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У рамках конкурсного відбору з-поміж 3700 конкурсантів до підрозділу кіберполіції було набрано 25 спецагентів. Зараз у нас відбувається реорганізація відділу і ми сподіваємося на збільшення штату», - повідомив заступник керівника Департаменту кіберполіції України Станіслав Самойлов.

За його словами, завдяки залученню до роботи спеціалістів з інформаційних технологій та програмування поліція змогла змінити підходи у виявленні, розслідуванні та документуванні кіберзлочинів

Самойлов також закликав бізнес активно комунікувати з кіберполіцією та не уникати звернень у випадках кібершахрайства навіть при використанні неліцензійного програмного забезпечення.

Як наголошувалося у ході круглого столу, 60% компаній малого і середнього бізнесу закриваються після першої ж кібератаки. Тому одним з ключових питань національної кібербезпеки є боротьба з кіберзлочинами і профілактичні дії проти них.

"60% компаній малого і середнього бізнесу закриваються всього після однієї успішної кібератаки. Тому масове навчання кібергігієні життєво важливе. Сьогодні кібербезпека - не технологічна проблема. У першу чергу це людська проблема", - підкреслив експерт з кібербезпеки Дональд Аллен.

Віце-президент Київської торгово-промислової палати Володимир Коляденко наголосив, що у рамках Місячника кібербезпеки у 50 київських школах вже проведено уроки з кібергігієни. Антикризовий центр кібернетичного захисту бізнесу при Торгово-промисловій палаті України виступив із пропозицією до Міністерства освіти і науки, щоб кожен навчальний рік починався з уроків кібергігієни. За його словами, на сьогоднішній день Київська торгово-промислова палата спільно з кіберполіцією вже працює над створенням платформи, яка дозволятиме консультувати бізнес з використанням державних спеціалізованих центрів по моніторингу і реагуванню на кібератаки.

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Згідно з даними експертів, оприлюдненими у ході круглого столу, за останні п'ять років кількість інформаційних злочинів в Україні зросла щонайменше в 2,5 раза, а в "даркнеті" стає все більше пропозицій для хакерів. Серед таких пропозицій - запити на персональні дані, банківські рахунки, паролі та іншу інформацію, яка існує в електронному вигляді. Потерпілими від кіберзлочинів в Україні стають як фізичні особи, так і бізнес, і державний сектор.