У кіберполіції призначили нового керівника

Голова Національної поліції України Ігор Клименко призначив Олександра Гринчака на посаду начальника Департаменту кіберполіції.

Про це повідомляє пресслужба НПУ.

"Сьогодні, 19 жовтня, наказом голови Національної поліції України на посаду начальника Департаменту кіберполіції було призначено Олександра Гринчака. Його першим заступником призначено Сергія Кропиву", - ідеться у повідомленні.

За словами керівника Нацполіції, найближчим часом цей підрозділ змінюватиметься і розвиватиметься.

«У час цифровізації усіх сфер життя уміння спеціалістів підрозділу кіберполіції є вкрай необхідними. Тож перед новим керівництвом стоїть важливе завдання - зберегти високий рівень роботи підрозділу та примножити його», - заявив Клименко.

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У цьому зв'язку новопризначений очільник Департаменту кіберполіції зазначив, що основою концепції вдосконалення підрозділу є якісний підбір кадрів та сучасний підхід до роботи.

«Основним критерієм для нас під час формування оновленого підрозділу залишається високий рівень професіоналізму співробітників. Ми вже маємо стратегію розвитку Департаменту», - сказав Гринчак.

Олександр Гринчак народився 17 липня 1978 року на Львівщині, має звання полковника поліції. В органах системи МВС працює з 1995 року. До призначення на посаду начальника Департаменту кіберполіції очолював відділ протидії злочинам у сфері інформаційних систем Департаменту захисту економіки та працював на посаді першого заступника начальника Департаменту кіберполіції.