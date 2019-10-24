В Україні спростили реєстрацію представництв іноземних суб'єктів господарювання
Про це заявив міністр юстиції України Денис Малюська, повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.
"Кабінет Міністрів України прийняв розроблену Мін'юстом постанову «Про деякі питання реєстрації представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні». Документ істотно полегшує можливість відкриття іноземними компаніями представництва на території України. Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська", - йдеться у повідомленні.
Так, з набуттям чинності постановою плату за реєстрацію представництва іноземного суб'єкта господарювання в Україні буде знижено з 2500 доларів до 1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у 2019 році він становить 1921 грн).
Окрім того, строк реєстрації представництва скорочується з 60 до 20 робочих днів. При цьому у Мін'юсті зауважили, що для іноземних суб’єктів господарської діяльності, які є резидентами держави-агресора, реєстрація представництва в Україні коштуватиме 30 прожиткових мінімумів та триватиме до шістдесяти робочих днів із дня подання документів.
«Ми спрощуємо реєстрацію представництв іноземних суб'єктів господарювання в Україні, адже усунення бар’єрів для іноземних інвестицій є фундаментом економічного розвитку. Впевнений, ці зміни створять сприятливі умови для присутності іноземних компаній в Україні, збільшать кількість інвестицій в нашу економіку та підвищать ділову активність», – наголосив міністр юстиції.