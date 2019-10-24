В Україні спростили реєстрацію представництв іноземних суб'єктів господарювання

Кабінет міністрів прийняв постанову щодо питань реєстрації представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні.

Про це заявив міністр юстиції України Денис Малюська, повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.

"Кабінет Міністрів України прийняв розроблену Мін'юстом постанову «Про деякі питання реєстрації представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні». Документ істотно полегшує можливість відкриття іноземними компаніями представництва на території України. Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська", - йдеться у повідомленні.

Так, з набуттям чинності постановою плату за реєстрацію представництва іноземного суб'єкта господарювання в Україні буде знижено з 2500 доларів до 1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у 2019 році він становить 1921 грн).

Окрім того, строк реєстрації представництва скорочується з 60 до 20 робочих днів. При цьому у Мін'юсті зауважили, що для іноземних суб’єктів господарської діяльності, які є резидентами держави-агресора, реєстрація представництва в Україні коштуватиме 30 прожиткових мінімумів та триватиме до шістдесяти робочих днів із дня подання документів.

«Ми спрощуємо реєстрацію представництв іноземних суб'єктів господарювання в Україні, адже усунення бар’єрів для іноземних інвестицій є фундаментом економічного розвитку. Впевнений, ці зміни створять сприятливі умови для присутності іноземних компаній в Україні, збільшать кількість інвестицій в нашу економіку та підвищать ділову активність», – наголосив міністр юстиції.