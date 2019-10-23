В Україні скасували застарілі обмеження господарської діяльності

Кабінет міністрів ухвалив низку рішень, якими скасовуються застарілі обмеження у господарській сфері, а також спрощуються умови ведення бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

"Сьогодні, 23 жовтня, на своєму дерегуляційному засіданні, Уряд скасував низку регуляторних нормативних актів, що встановлювали зайві обмеження у сфері господарської діяльності чи були застарілими, а також схвалив законопроєкти та постанови, які покликані спростити умови ведення бізнесу в Україні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у галузі економіки уряд схвалив кілька дерегуляційних рішень та нормативних актів.

Так, законопроєкт щодо саморегулювання господарської діяльності пропонує встановити загальні засади саморегулювання господарської та професійної діяльності, а також правову й організаційну основу набуття та припинення статусу саморегулівних організацій. Ухвалення такого рішення має підвищити ефективність діяльності існуючих саморегулівних організацій.

Також ухвалено законопроєкт, який пропонує скасувати обов’язкову процедуру маркування контрольними марками примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних. Таке рішення сприятиме економії часу та коштів на отримання контрольних марок для маркування за умови їх сумнівної ефективності.

Законопроєкт, який пропонує скасувати державну реєстрацію договорів про спільну інвестиційну діяльність, ухвалено з огляду на те, що державна реєстрація договорів (контрактів) давно втратила свою актуальність.

Низкою постанов пропонується затвердити нові критерії ступенів ризику, зокрема у галузі автомобільного транспорту та ветеринарних препаратів, запровадити експериментальний проєкт щодо продажу спеціальних дозволів на користування надрами через систему електронних торгів.