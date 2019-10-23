Гончарук розраховує на зростання інвестицій наступного року

Уряд розраховує на збільшення внутрішніх та зовнішніх інвестицій у 2020 році.

Про це на брифінгу за результатами засідання уряду сказав Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми передбачаємо зростання інвестицій за обома сценаріями (зростання ВВП - ред.). Це інвестиції внутрішні - люди мають повірити державі і почати виймати гроші з-під подушки. Друге - це банки. Нам потрібно зробити усе, щоб банки почали кредитувати. Перш за все, потрібно працювати, щоб ставка за кредитом стала меншою, щоб бізнес міг собі це дозволити", - сказав Гончарук.

За його словами, з іншого боку уряд працюватиме над залученням іноземних інвестицій.

"Для цього Україна має виглядати привабливо як країна", - додав Гончарук.

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Як повідомляв Укрінформ, надходження прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Україну у 2018 році становили $2,5 млрд, що на 8% більше порівняно з 2017 роком.

У першому півріччі 2019 року в економіку України іноземні інвестори внесли $1259,5 млн прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу).