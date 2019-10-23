Гончарук назвав вдалим експеримент із системою ProZorro

Експеримент із продажем державного майна через систему ProZorro.Продажі є вдалим.

Про це на брифінгу за результатами засідання уряду сказав Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні ми визнали, що експеримент з ProZorro.Продажі - а ця система досі існувала експериментально - був вдалим. Система працює, працює добре. Ми, як держава, результатами задоволені. Ми встановлюємо правила, за якими ProZorro.Продажі має поширюватися на відносини з відчуженням державних активів", - сказав Гончарук.

За його словами, процедура була розширена на об'єкти у сфері рибного господарства.

"Ми поширили процедуру електронних аукціонів. Тепер через ProZorro.Продажі мають продаватися об'єкти у сфері рибного господарства. Тобто фактично певні водойми, право виловлювати і розводити рибу, користуватися певними ресурсами також буде не через паперові процедури. Усе це ми маємо намір вивести в онлайн", - зазначив Гончарук.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Мінекономрозвитку, за три роки існування система електронних закупівель ProZorro зекономила державі 86 млрд грн. Система ProZorro була поширена в Україні на всіх державних замовників із 1 серпня 2016 року при проведенні закупівель товарів, які дорожчі за 200 тис. грн, і послуг вартістю понад 1,5 млн грн.

Президент України Володимир Зеленський 16 жовтня підписав нову редакцію закону “Про публічні закупівлі”. Зазначений документ знижує поріг закупівель до 50 тис. грн, запроваджує обов’язкове звітування в системі ProZorro за всі закупівлі від 0 гривень, встановлює персональну відповідальність посадових осіб (зокрема, керівників органів) за порушення законодавства у сфері публічних закупівель та передбачає механізм автоматичного відхилення пропозицій з “аномально низькими цінами".

Міністерство фінансів України розробляє новий проєкт електронного документообігу “Е-контракт”, який дозволить перевести договори, укладені в системі закупівель ProZorro, в електронний формат.