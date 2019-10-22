Гончарук запрошує на перший інвестфорум RE:think у Маріуполь

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук запрошує 29 жовтня відвідати інвестиційний форум RE:think у Маріуполь.

Про це він зазначив у своєму відеозверненні.

"29 жовтня в Маріуполі відбудеться перший інвестиційний форум RE:think. Invest in Ukraine з ініціативи Президента України. Ця подія важлива для нашої держави, адже ми зможемо показати зміни в Україні та поговорити про це з тими, хто ці зміни робить. Крім цього, будуть представлені інфраструктурні та інвестиційні проєкти в аргосфері, та промисловості, новітні технологічні та інноваційні проєкти", - розповів він.

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За словами Гончарука, на Форум завітають понад 350 гостей — від представників уряду до представників фінансових корпорацій.

Прем’єр зазначив, що Маріуполь було обрано для проведення інвестфоруму, оскільки місто "жило в темряві окупації та вибороло свободу".

Гончарук наголосив, що це перший інвестиційний форум, який пройде під егідою Президента. На заході заплановані відверті дискусії з ним особисто і профільними міністрами. Очікується, що форум відвідають понад 50 представників міжнародних та українських інвестиційних фондів, компаній, донорських організацій і міжнародних фінансових корпорацій.

Як повідомляв Укрінформ, 29 жовтня в Маріуполі пройде інвестиційний форум Re: Think. Invest in Ukraine.