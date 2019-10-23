Зеленський запросив японську компанію Marubeni інвестувати в Україну

Президент Володимир Зеленський запросив японську компанію Marubeni Corporation інвестувати в проєкти в Україні, у тому числі будівництво сміттєпереробних заводів та доріг.

Зустріч глави Української держави з керівництвом компанії відбулася в Токіо, повідомляє пресслужба Президента.

«Ми дуже серйозно налаштовані на реформи. Ми посилюємо на законодавчому рівні захист бізнесу від неправомірних дій або бездіяльності дозвільних органів», – зазначив Президент і додав, що на початку жовтня в Україні підписано закон щодо стимулювання інвестиційної діяльності, який має поліпшити інвестклімат.

Він додав, що Україна виходить на завершальну стадію масштабної приватизації.

«Ми підготуємо правову базу для приватизації понад 500 держпідприємств. Наші пріоритети: дерегуляція з переходом на онлайн-послуги від держави для бізнесу; ліквідація тіньової економіки та корупційних схем; розвиток інфраструктури; оптимізація податкової системи; запровадження в Україні європейських стандартів», – заявив Зеленський.

Глава держави також запросив співрозмовників інвестувати у сміттєпереробні заводи в Україні та звернув увагу на можливість інвестування в будівництво доріг.

«Уряд нещодавно порахував протяжність доріг національного значення – це 44 тисячі кілометрів. Ми розглянемо пропозиції щодо розбудови сучасних доріг, цікаві концесійні проекти», – сказав Зеленський.

У свою чергу представники Marubeni Corporation розповіли, що вже постачають з України до Японії зернові та молочну продукцію й розраховують на розширення переліку агропромислової продукції. В Україні вони також реалізують екологічні проєкти, наприклад постачають сонячні панелі.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 21-24 жовтня перебуває з робочим візитом у Японії, де взяв участь у церемонії інтронізації імператора.