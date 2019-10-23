Roshen програв суд мерії Борисполя
Відповідне рішення оприлюднене в Єдиному реєстрі судових рішень.
"Позовні вимоги за первісним позовом Виконавчого комітету Бориспільської міської ради до Товариства з обмеженою відповідальністю «Бісквітний комплекс «Рошен» за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача: Комунального шерпапідприємства «Виробниче управління комунального господарства» прo визнання укладеною Додаткової угоди до договору про пайову участь задовольнити в повному обсязі", - зазначається у рішенні.
Суд визнав, що пайовий внесок має становити 10% від кошторису будівництва комплексу (667,31 млн грн) - тобто, 66,731 млн грн.
При цьому, "Бісквітний комплекс "Рошен" заплатив пайовий внесок лише 30 млн грн. Крім того, компанія вклала понад 8,5 млн грн у будівництво зливної каналізації та здійснила деякі інші платежі, які, згідно з додатковою угодою між сторонами, були вирахувані з пайового внеску.
З урахуванням здійснених "Рошен" платежів суд зобов'язав компанію доплатити 23,19 млн гривень.
У задоволенні зустрічного позову Товариства з обмеженою відповідальністю «Бісквітний комплекс «Рошен» до Виконавчого комітету Бориспільської міської ради про визнання суми пайового внеску зменшеною суд відмовив повністю.
Нагадаємо, у березні 2018 року стало віддомо, що кондитерська корпорація Roshen вийшла на фінальну стадію будівництва бісквітного комплексу у Борисполі. Для будівництва компанія взяла в довгострокову оренду п'ять земельних ділянок в Бориспільському районі.
Корпорацію Roshen контролює Петро Порошенко.