Roshen програв суд мерії Борисполя

Господарський суд Київської області задовольнив у повному обсязі позов Виконавчого комітету Бориспільської міської ради до Товариства з обмеженою відповідальністю «Бісквітний комплекс «Рошен» щодо необхідності доплатити 23,19 млн грн пайового внеску в бюджет міста Бориспіль за будівництво фабрики.

Відповідне рішення оприлюднене в Єдиному реєстрі судових рішень.

"Позовні вимоги за первісним позовом Виконавчого комітету Бориспільської міської ради до Товариства з обмеженою відповідальністю «Бісквітний комплекс «Рошен» за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача: Комунального шерпапідприємства «Виробниче управління комунального господарства» прo визнання укладеною Додаткової угоди до договору про пайову участь задовольнити в повному обсязі", - зазначається у рішенні.

Суд визнав, що пайовий внесок має становити 10% від кошторису будівництва комплексу (667,31 млн грн) - тобто, 66,731 млн грн.

При цьому, "Бісквітний комплекс "Рошен" заплатив пайовий внесок лише 30 млн грн. Крім того, компанія вклала понад 8,5 млн грн у будівництво зливної каналізації та здійснила деякі інші платежі, які, згідно з додатковою угодою між сторонами, були вирахувані з пайового внеску.

З урахуванням здійснених "Рошен" платежів суд зобов'язав компанію доплатити 23,19 млн гривень.

У задоволенні зустрічного позову Товариства з обмеженою відповідальністю «Бісквітний комплекс «Рошен» до Виконавчого комітету Бориспільської міської ради про визнання суми пайового внеску зменшеною суд відмовив повністю.

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Нагадаємо, у березні 2018 року стало віддомо, що кондитерська корпорація Roshen вийшла на фінальну стадію будівництва бісквітного комплексу у Борисполі. Для будівництва компанія взяла в довгострокову оренду п'ять земельних ділянок в Бориспільському районі.

Корпорацію Roshen контролює Петро Порошенко.