Нафта дешевшає через негативні прогнози щодо попиту

Ціни на нафту зменшилися у понеділок на фоні тривалої стурбованості з приводу перспектив світової економіки.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Грудневі ф'ючерси на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures подешевшали на $0,15 (0,25%) - до $59,27 за барель. У п'ятницю їхня ціна опустилася на $0,49 (на 0,82%), склавши на закриття $59,42 за барель.

Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на листопад на електронних торгах на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) опустилися на $0,10 (0,19%) - до $53,68 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня ціна зменшилася на $0,15 (на 0,28%), закрившись на позначці $53,78 за барель.

Минулого тижня Brent подешевшала приблизно на 1,8%, WTI - на 1,7%.

"Настрої на ринку залишаються песимістичними, оскільки слабкі економічні дані з таких країн, як Китай, а також триваючі торгові переговори між США і КНР продовжують чинити тиск на темпи глобального економічного зростання", - наголошується в огляді AxiTrader.

Минулого тижня стало відомо про уповільнення у третьому кварталі темпів зростання ВВП Китаю, найбільшого споживача нафти у світі, до мінімального рівня майже за 30 років.

Крім того, запаси нафти в США за тиждень, що завершився 11 жовтня, підскочили на 9,28 млн барелів при прогнозі зростання всього на 4 млн барелів.

Кількість нафтових бурових установок у Штатах минулого тижня збільшилася на 1 одиницю - до 713, свідчать дані нафтосервісної компанії Baker Hughes. Підйом був зафіксований другий тиждень поспіль.

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Станом на 09:45 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 59,39 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 59,29 долара за барель, що на 13 центів нижче за рівень закриття торгів ($59,42).