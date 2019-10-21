Нафта дешевшає через негативні прогнози щодо попиту
Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Грудневі ф'ючерси на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures подешевшали на $0,15 (0,25%) - до $59,27 за барель. У п'ятницю їхня ціна опустилася на $0,49 (на 0,82%), склавши на закриття $59,42 за барель.
Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на листопад на електронних торгах на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) опустилися на $0,10 (0,19%) - до $53,68 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня ціна зменшилася на $0,15 (на 0,28%), закрившись на позначці $53,78 за барель.
Минулого тижня Brent подешевшала приблизно на 1,8%, WTI - на 1,7%.
"Настрої на ринку залишаються песимістичними, оскільки слабкі економічні дані з таких країн, як Китай, а також триваючі торгові переговори між США і КНР продовжують чинити тиск на темпи глобального економічного зростання", - наголошується в огляді AxiTrader.
Минулого тижня стало відомо про уповільнення у третьому кварталі темпів зростання ВВП Китаю, найбільшого споживача нафти у світі, до мінімального рівня майже за 30 років.
Крім того, запаси нафти в США за тиждень, що завершився 11 жовтня, підскочили на 9,28 млн барелів при прогнозі зростання всього на 4 млн барелів.
Кількість нафтових бурових установок у Штатах минулого тижня збільшилася на 1 одиницю - до 713, свідчать дані нафтосервісної компанії Baker Hughes. Підйом був зафіксований другий тиждень поспіль.
Станом на 09:45 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено на рівні 59,39 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 59,29 долара за барель, що на 13 центів нижче за рівень закриття торгів ($59,42).