Нафтогаз підвищує ціни на газ для промисловості

НАК "Нафтогаз України" з 1 листопада 2019 року підвищить ціни на природний газ для промислових споживачів.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Запропоновані ціни на природний газ із ресурсу компанії диференційовані в залежності від обсягів закупівлі та умов оплати. В залежності від цих показників, Нафтогаз пропонує газ за ціною 5 861,00 – 6 463,00 грн/тис. куб. м (без ПДВ та витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами). У порівнянні з цінами на жовтень 2019 року, у листопаді ціни зростуть на 18,4-19,6%", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що така зміна зумовлена зростанням цін на газ на європейському ринку, звідки Україна імпортує газ. Так, ціни газу на європейських хабах з постачанням в листопаді перевищують поточні майже наполовину.

Як повідомляв Укрінформ, жовтнева ціна на природний газ для населення знизилася на 4,9% порівняно з вереснем і становитиме 4272,76 грн за тисячу кубометрів (без врахування ПДВ, націнки газзбутів та транспортних витрат).