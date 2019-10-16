У Нафтогазі пояснили, коли споживачі зможуть скористатися газовим запасом

Споживачі, які придбали "Газовий запас" від НАК "Нафтогаз України" на зиму, у жовтні не зможуть ним скористатися, бо регульована ціна на цей місяць є нижчою.

Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України".

"Враховуючи ринкову ситуацію у вересні, жовтнева регульована ціна газу (4272,76 грн за тис. кубометрів) виявилася нижчою, ніж ціна на умовах пропозиції «Газовий запас» (4874,42 грн за тис. кубометрів). За умовами пропозиції, у жовтні споживачам буде запропоновано оплатити газ за нижчою, регульованою ціною. Придбаний газовий запас при цьому буде збережено на зимові місяці, коли очікується збільшення регульованої ціни", - йдеться у повідомленні.

При цьому, якщо споживач не використає за зимовий сезон весь передплачений обсяг, залишок коштів повернеться такому споживачу на його рахунок у повному обсязі.

Споживач має також можливість оплатити газ у жовтні за рахунок зменшення свого газового запасу, звернувшись до свого постачальника. Усі постачальники, які взяли участь у акції, підтвердили готовність надати клієнтам можливість розрахуватися за рахунок зменшення передплачених обсягів за ціною газового запасу, наголосили у НАК.

За статистикою, в жовтні побутові споживачі використовують близько 7% від загального обсягу свого відбору газу за опалювальний сезон.

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Як повідомляв Укрінформ, Антимонопольний комітет у вересні попереджав, що Нафтогаз не надає споживачам повної інформації про акцію "Газовий запас". Комітет роз'яснив, що, якщо ціна на газ взимку буде нижчою, ніж оплачена за акцією у вересні, то споживачеві доведеться оплатити новий об’єм газу за новою, хай і нижчою, ціною.