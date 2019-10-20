Уряд затвердив етапи приватизації 800 підприємств
Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов на своїй сторінці у Facebook.
“Що зроблено. Затвердили етапи підготовки і проведення приватизації перших 800 державних підприємств. У держави повинні залишитися об’єкти, що забезпечують її безпеку, які є природними монополіями, мають життєво важливе значення для суспільства та підприємства, чиї послуги/товари не можуть виконуватися ринком”, - підкреслив Милованов.
За його словами, приватизація потрібна для того, щоб на держпідприємствах “перестали красти і з’явився справжній господар”.
Міністр заявив, що критично важливо провести приватизацію правильно, щоб підприємства почали розвиватись, зарплати зростати. “Одночасно ті підприємства, які сьогодні існують тільки на папері і продовжують тягнути гроші платників податків з бюджету, мають припинити існувати”, - наголосив він.
Крім того, Милованов зазначив, що розпочато роботу над створенням фонду національного багатства, який якісно керуватиме державною власністю, а також стартувала реформа галузі спирту.
“Підготовлений законопроєкт про демонополізацію, а державні спиртові підприємства готуються на приватизацію. В цій галузі багато бандитів і вона має бути реформована”, - заявив міністр.
Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада України 2 жовтня ухвалила закон, який скасовує перелік об'єктів державної власності, що не підлягають приватизації.
Милованов заявляв, що із 3 643 об'єктів, які нині контролює держава, лише 300 мають залишитися у державній власності, зокрема, ті, що забезпечують безпеку держави, є природними монополіями чи надають послуги, які не можуть надаватися приватниками.