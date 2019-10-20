Уряд затвердив етапи приватизації 800 підприємств

Уряд затвердив етапи приватизації 800 підприємств

Укрінформ
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства затвердило етапи проведення приватизації 800 державних підприємств.

Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов на своїй сторінці у Facebook.

“Що зроблено. Затвердили етапи підготовки і проведення приватизації перших 800 державних підприємств. У держави повинні залишитися об’єкти, що забезпечують її безпеку, які є природними монополіями, мають життєво важливе значення для суспільства та підприємства, чиї послуги/товари не можуть виконуватися ринком”, - підкреслив Милованов.

За його словами, приватизація потрібна для того, щоб на держпідприємствах “перестали красти і з’явився справжній господар”.

Міністр заявив, що критично важливо провести приватизацію правильно, щоб підприємства почали розвиватись, зарплати зростати. “Одночасно ті підприємства, які сьогодні існують тільки на папері і продовжують тягнути гроші платників податків з бюджету, мають припинити існувати”, - наголосив він.

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Крім того, Милованов зазначив, що розпочато роботу над створенням фонду національного багатства, який якісно керуватиме державною власністю, а також стартувала реформа галузі спирту.

“Підготовлений законопроєкт про демонополізацію, а державні спиртові підприємства готуються на приватизацію. В цій галузі багато бандитів і вона має бути реформована”, - заявив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада України 2 жовтня ухвалила закон, який скасовує перелік об'єктів державної власності, що не підлягають приватизації.

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Милованов заявляв, що із 3 643 об'єктів, які нині контролює держава, лише 300 мають залишитися у державній власності, зокрема, ті, що забезпечують безпеку держави, є природними монополіями чи надають послуги, які не можуть надаватися приватниками.

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