Уряд затвердив етапи приватизації 800 підприємств

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства затвердило етапи проведення приватизації 800 державних підприємств.

Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов на своїй сторінці у Facebook.

“Що зроблено. Затвердили етапи підготовки і проведення приватизації перших 800 державних підприємств. У держави повинні залишитися об’єкти, що забезпечують її безпеку, які є природними монополіями, мають життєво важливе значення для суспільства та підприємства, чиї послуги/товари не можуть виконуватися ринком”, - підкреслив Милованов.

За його словами, приватизація потрібна для того, щоб на держпідприємствах “перестали красти і з’явився справжній господар”.

Міністр заявив, що критично важливо провести приватизацію правильно, щоб підприємства почали розвиватись, зарплати зростати. “Одночасно ті підприємства, які сьогодні існують тільки на папері і продовжують тягнути гроші платників податків з бюджету, мають припинити існувати”, - наголосив він.

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Крім того, Милованов зазначив, що розпочато роботу над створенням фонду національного багатства, який якісно керуватиме державною власністю, а також стартувала реформа галузі спирту.

“Підготовлений законопроєкт про демонополізацію, а державні спиртові підприємства готуються на приватизацію. В цій галузі багато бандитів і вона має бути реформована”, - заявив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада України 2 жовтня ухвалила закон, який скасовує перелік об'єктів державної власності, що не підлягають приватизації.

Милованов заявляв, що із 3 643 об'єктів, які нині контролює держава, лише 300 мають залишитися у державній власності, зокрема, ті, що забезпечують безпеку держави, є природними монополіями чи надають послуги, які не можуть надаватися приватниками.