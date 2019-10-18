Мінфін назвав причини недовиконання дохідної частини загального фонду бюджету

За січень-вересень 2019 року до загального фонду держбюджету надійшло 650,8 млрд грн доходів, що на 6,8% більше, ніж за відповідний період торік, однак план із надходження доходів виконано на 94,6%.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Загалом за 9 місяців 2019 року доходи загального фонду Державного бюджету, хоча і зросли на 6,8% р/р до 650,8 млрд грн, але становили 94,6% від розпису", - йдеться у повідомленні.

Основними факторами недовиконання, як стверджують у Мінфіні, стали:

вищі темпи відшкодування ПДВ експортерам, що пов’язано із документальними перевірками заявлених сум до відшкодування в кінці 2018 року. Через це доходи від ПДВ з вироблених в Україні товарів з урахування відшкодування становили 60,1 млрд грн, або 88,8% від плану;

зниження обсягів виробництва тютюнових виробів майже на 12,9% до відповідного періоду торік, внаслідок чого доходи від акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів становили 44,4 млрд грн, або 79,5% від передбачених бюджетним розписом;

зниження ціни імпортного газу та міцніший курс гривні до долара, а також нижчі, ніж належало за програмою, обсяги видобутку газу АТ "Укргазвидобування", через що рентної плати за надра надійшло 81,3% від розпису, або 31,4 млрд грн;

звільнення з 1 січня 2019 року від оподаткування ПДВ імпорту сонячних батарей та вітряків (щомісячні недонадходження становлять близько 0,6 млрд грн), а також зменшення обсягу розмитненого імпортного природного газу, повільніші, ніж передбачалося макропоказниками, темпи зростання іморту товарів, що призвело до недонадходження ПДВ із ввезених на територію України товарів. Доходи за цим податком дорівнюють показнику минулого року - 208,7 млрд грн, але це лише 67,0% від плану на січень-вереснь 2019 року.

У Мінфіні також детально проаналізували причини виконання на 80,3% (або 32,4 млрд грн) надходжень доходів від частини чистого прибутку та дивідендів.

Дефіцит загального фонду Державного бюджету за дев’ять місяців 2019 року становив 25,8 млрд грн і був профінансований за рахунок запозичень. Надходження від приватизації становили лише 0,4 млрд грн, або 2,3% від річного плану, повідомили в міністерстві.

Зазначається, що за дев’ять місяців фактичні запозичення до загального фонду державного бюджету становили 351 млрд в гривневому еквіваленті (з яких запозичення в гривні - 191 млрд грн). Це становить 86,5% від річного плану запозичень на 2019 рік. У січні-вересні витрати загального фонду держбюджету на погашення та обслуговування державного боргу сягнули відповідно 298 млрд грн та 91 млрд грн.

Cтаном на 1 жовтня сума коштів на Єдиному казначейському рахунку дорівнювала 61,6 млрд грн, а також додатково на валютних рахунках Держказначейства у гривневому еквіваленті - 39,7 млрд грн .

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів пропонує парламенту внести зміни державного бюджету на 2019 рік, що передбачають зменшення дохідної частини на 20,4 млрд гривень з огляду на міцніший, ніж передбачалося, курс гривні до долара та євро.