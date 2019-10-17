В Антимонопольному комітеті нові призначення — укази президента
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський призначив Дар’ю Чередніченко заступником голови Антимонопольного комітету - державним уповноваженим, Сергія Тищика - державним уповноваженим АМКУ.
Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави.
“Призначити ЧЕРЕДНІЧЕНКО Дар’ю Петрівну заступником Голови Антимонопольного комітету України - державним уповноваженим”, - зазначається в указі №763/2019.
Крім того, указом №762/2019 Президент призначив Сергія Тищика державним уповноваженим Антимонопольного комітету.