СЕТАМ продає майновий комплекс відомого виробника ковбас
Укрінформ
Державне підприємство «СЕТАМ» на електронному майданчику OpenMarket продає арештований цілісний майновий комплекс підприємства ПрАТ «Кременчукм'ясо» за 92 млн грн.
Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі ДП СЕТАМ.
"На продаж виставлено цілісний майновий комплекс підприємства, який складається з будівель, споруд, земельних ділянок, устаткування, інвентарю, транспортних засобів, прав на торговельні марки. Дата закінчення подання заявок: 15 листопада 2019 року. Стартова ціна: 92 149 155.51 грн", - йдеться у повідомленні.
Підприємство під ТМ «Фарро» випускає більше 170 найменувань ковбасних виробів і м'ясних делікатесів. Понад 60% — це ГОСТівська продукція, інше — авторські рецептури технологів.
«Сучасне підприємство м'ясопереробної промисловості має впізнаваний бренд та великі перспективи розвитку», - наголосив генеральний директор ДП «СЕТАМ» Віктор Вишньов.