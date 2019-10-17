СЕТАМ продає майновий комплекс відомого виробника ковбас

Державне підприємство «СЕТАМ» на електронному майданчику OpenMarket продає арештований цілісний майновий комплекс підприємства ПрАТ «Кременчукм'ясо» за 92 млн грн.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі ДП СЕТАМ.

"На продаж виставлено цілісний майновий комплекс підприємства, який складається з будівель, споруд, земельних ділянок, устаткування, інвентарю, транспортних засобів, прав на торговельні марки. Дата закінчення подання заявок: 15 листопада 2019 року. Стартова ціна: 92 149 155.51 грн", - йдеться у повідомленні.

Підприємство під ТМ «Фарро» випускає більше 170 найменувань ковбасних виробів і м'ясних делікатесів. Понад 60% — це ГОСТівська продукція, інше — авторські рецептури технологів.

«Сучасне підприємство м'ясопереробної промисловості має впізнаваний бренд та великі перспективи розвитку», - наголосив генеральний директор ДП «СЕТАМ» Віктор Вишньов.