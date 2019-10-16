Президент підписав закон про "спліт"

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг".

Про це повідомляється на порталі Верховної Ради.

"16.10.2019 повернуто з підписом від Президента", - зазначено у картці законопроєкту №1069-2 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, скорочується кількість регуляторних та контролюючих органів на ринках небанківських фінансових послуг шляхом розподілу функцій Нацкомфінпослуг між іншими органами, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

Читайте також: У Нацбанку планують залучати до роботи працівників Нацкомфінпослуг

Повноваження Нацкомфінпослуг у частині регулювання та нагляду у системі накопичувального пенсійного забезпечення, регулювання та нагляду за функціонуванням фінансово-кредитних механізмів і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю передаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Решту повноважень пропонується передати до Національного банку України.