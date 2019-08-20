НБУ відхилив кандидатуру голови наглядової ради Укрексімбанку

Національний банк відхилив кандидатуру голови наглядової ради АТ "Укрексімбанку" Торстена Пауля.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Національний банк розглянув пакети документів, а також провів тестування та співбесіди з п'ятьма (з дев'яти) членів наглядової ради АТ "Укрексімбанк". За результатами оцінки відповідності кваліфікаційним вимогам Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем Національного банку вирішив відмовити у погодженні кандидатури незалежного директора, голови наглядової ради АТ "Укрексімбанк" Торстена Пауля. Національний банк вимагатиме заміни його кандидатури відповідно до закону", - йдеться в повідомленні.

Водночас за результатами оцінки відповідності кваліфікаційним вимогам регулятор вирішив погодити таких осіб: Вікторію Страхову (представника держави від Президента України) та Юрія Буцу (представника держави від Кабінету Міністрів України). Позитивними є також результати тестування та співбесіди, проведених з незалежними директорами – Оляною Гордієнко та Сергієм Коновцем. Остаточні рішення щодо них будуть прийняті після усунення окремих зауважень до поданих документів. Рішення щодо решти членів наглядової ради будуть прийняті після проходження ними тестування та співбесіди.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів України призначив кандидатури незалежних членів та представників держави у наглядові ради трьох державних банків: АТ «Ощадбанк», АТ «Укрексімбанк» та АТ КБ «ПриватБанк».

Згідно з рішенням КМУ членами наглядової ради стали в Укрексімбанку:Торстен Пауль, Фішер Стівен, Чічло Дімітрі, Гордієнко Оляна, Коновець Сергій, Меню Домінік як незалежні члени, а також представники держави Буца Юрій (від КМУ) та Шульга Алла (від ВРУ).